Les aliments qui contribuent à un joli hâle sur la peau énumérés

Les aliments riches en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, sélénium, lycopène et tryptophane aident la peau à se colorer d'un joli hâle, a fait savoir Elena Snasrskaïa, spécialiste des infections sexuellement transmissibles (IST) et maladies de peau.

En outre, il ne faut pas se priver de pêches, abricots, pastèques, melons et raisin pour faire durer le bronzage sur la peau.

«Il est très recommandé de manger des légumes, notamment des brocolis et des tomates, ainsi que de faire le plein de protéines avec du foie et de la viande rouge», a-t-elle indiqué citée par l’agence Moskva.

Elena Snasrskaïa a expliqué que tous les aliments cités étaient très efficaces parce qu’ils contiennent de grandes quantités d’antioxydants et de vitamines.

Elle a rappelé en outre que les bains de soleil ne devaient être pris qu’entre 7 et 11 heures du matin et après 16 heures et ce, avec une crème solaire avec des filtres.

Bronzage et mélanome

Un expert indépendant en dermatovénérologie et cosmétologie du ministère russe de la Santé, avait précédemment mis en garde contre un éventuel développement du mélanome qui se forme à cause des mélanocytes, ces cellules qui secrètent le pigment mélanine protégeant notre peau des rayons du soleil. Il absorbe l'ultraviolet afin de créer un écran protecteur de la peau et empêcher les ultraviolets de pénétrer en profondeur en affectant d'autres structures de la peau et de la fibre sous-cutanée. En abusant du soleil, l'effet sur la peau n'est pas amorti par la sécrétion de la mélanine.

Cela étant, il recommande à tout le monde d’utiliser des moyens de protection avec un filtre 50+. Il faut mettre de la crème solaire 20 minutes avant de sortir au soleil pour qu'elle soit absorbée. Et évidemment, il faut surveiller l'état de la peau, ainsi que de tous ses grains de beauté.