Les personnes de ce groupe sanguin risquent plus de développer une forme sévère du coronavirus

Les personnes du groupe sanguin A sont plus exposées au risque de développer des complications respiratoires du Covid-19, alors que celles du groupe O sont les moins touchées, indiquent des chercheurs dans plusieurs études, dont une réalisée en Espagne et en Italie a été prépubliée dans le New England Journal of Medicine.

Le groupe sanguin peut jouer un rôle important dans le développement d’une forme grave du Covid-19, ont conclu des chercheurs après avoir analysé 1.980 malades en Italie et en Espagne. Leur étude a été prépubliée dans la revue The New England Journal of Medicine.

Menées indépendemment, trois autres études de l’Université Columbia, de l’University of Mazandaran en Iran et de diverses institutions chinoises ont toutes abouti à des conclusions similaires.

Les personnes appartenant au groupe A sont plus exposées au risque de développer une forme sévère de la maladie, alors que celles qui le risquent moins sont du groupe O, selon les résultats des études indépendantes menées par ces différentes équipes. En comparaison avec ceux du groupe A, le risque est moins élevé pour les patients des autres groupes sanguins, B et AB. Cependant, il reste plus élevé qu’avec ceux du groupe O.

La pathogenèse du Covid-19 sévère et les complications respiratoires associées ne sont toujours pas évidentes, mais la mortalité plus élevée est toujours liée à l'âge avancé et au fait d'être un homme. De plus, les patients qui présentent également des facteurs de risque (l'hypertension, le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires) sont plus susceptibles de développer le Covid-19.

D’autres études

À l’heure actuelle, le rôle relatif des facteurs de risque cliniques dans la détermination de la gravité du coronavirus n'a pas été clarifié, précisent les scientifiques. Ils soulignent également le caractère préliminaire des résultats de ces études qui nécessitent d’être vérifiées.

Auparavant, des scientifiques chinois avaient suggéré à la mi-mars, sur la base de l’examen des données de trois hôpitaux de Wuhan et Shenzhen, que ce sont les personnes du groupe sanguin A qui étaient les plus susceptibles d’être contaminées et d’avoir des symptômes plus graves que les autres.

Des chercheurs américains ont affirmé que les personnes les plus susceptibles de contracter le Covid-19 sont du groupe sanguin AB. Les personnes du groupe sanguin O étaient 9 à 18% moins susceptibles de présenter un résultat positif au Covid-19 par rapport aux autres groupes. Menée par la société de biotechnologie américaine 23andMe, l’étude a été réalisée sur plus de 750.000 participants dont 10.000 avaient été hospitalisés et à qui avait été diagnostiqué le Covid-19.