Pourquoi consulter son smartphone avant de dormir est dangereux pour la santé

Pourquoi rester collé à son smartphone avant de dormir est-il mauvais pour la santé? Comment protéger ses yeux si avant le sommeil, on doit regarder l’écran bleu? Vladislav Mohamed Ali, médecin de DocDoc.ru a répondu aux questions liées à l’utilisation des smartphones avant d'aller au lit dans une interview accordée au site spécialisé Prime.

Faire défiler le fil d'actualité Facebook ou les stories sur Instagram avant de dormir peut perturber le sommeil, provoquer une baisse de la vue et endommager l’activité cérébrale, selon Vladislav Mohamed Ali, médecin de DocDoc.ru, un service en ligne spécialisé. Dans l'obscurité, un écran de smartphone lumineux peut irriter des zones du cerveau, stimuler son activité et provoquer des maux de tête, a-t-il indiqué dans une interview à l’agence d’information russe Prime.

«Avant de s’endormir, une personne se trouve souvent dans le noir en train de regarder un écran lumineux. En raison du contraste, l'intensité lumineuse ainsi que la longueur d’onde de la couleur affectent la transition entre l'éveil et le sommeil. Même si nous ne voyons pas de flashs lumineux de l'écran, le cerveau réagit toujours», a-t-il expliqué au journaliste.

Préserver l’acuité visuelle à l’ère des écrans bleus

Une bonne nouvelle pour ceux qui ne peuvent pas s’empêcher de surfer sur leur smartphone tard dans la nuit: aujourd'hui, la plupart des gadgets possèdent un mode nuit qui permet d'abaisser la quantité de lumière bleue et d’adopter des teintes plus chaudes. Pour le spécialiste, c’est un «excellent moyen» de préserver l'acuité visuelle et de ne pas nuire au cerveau.

Le médecin a par ailleurs mis en garde contre l’exposition aux écrans des personnes souffrants de commotion cérébrale. Il recommande à ces gens de renoncer complètement à l’utilisation d’un smartphone avant de se coucher car cela peut aggraver les maladies existantes.