Quelques astuces pour préserver sa santé tout en utilisant son smartphone

Faire des pauses entre les appels, utiliser des écouteurs pour les longues conversations et éviter d’être constamment en contact avec son smartphone, tels sont les conseils pour préserver sa santé d’une spécialiste en télécommunications.

Afin d’atténuer l’impact nocif d’un smartphone sur la santé, il est indispensable de s’en détacher au maximum, indique Kristina Karimova, spécialiste en télécommunications, dans une interview accordée à l’agence d’information russe Prime.

Elle conseille de réduire la durée des appels et de faire une pause de 10 à 15 minutes entre chaque conversation téléphonique.

«Ne portez pas votre smartphone dans votre poche et ne le tenez pas constamment dans vos mains, surtout avant d’aller au lit. Le mieux est de le charger dans une autre pièce et de ne pas y toucher avant de se coucher», ajoute-t-elle.

Suivre son utilisation

Il ne faut pas non plus «appliquer le téléphone trop fort contre sa tête» et «il est préférable de se servir d’écouteurs pour les longues conversations », assure la spécialiste.

Des applications permettant de suivre le temps passé devant son téléphone peuvent aider à réduire son utilisation quotidienne, dont celle des réseaux sociaux.

Consulter son smartphone avant de dormir avait été critiqué par le médecin Vladislav Mohamed Ali qui affirme que regarder un écran allumé dans l’obscurité irrite des zones du cerveau, stimule son activité et provoque des maux de tête.