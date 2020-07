Un allié naturel pour prévenir la formation de cellules cancéreuses préconisé par un nutritionniste

Pour perdre du poids, renforcer les os et prévenir la formation de cellules cancéreuses, un nutritionniste russe conseille de se tourner vers les légumineuses, notamment les pois qui ont également des propriétés anti-inflammatoires et qui aident à revitaliser la peau.

Les légumineuses semblent avoir le vent en poupe. Elles ont à la fois un effet rajeunissant, contribuent à la perte de poids et améliorent les capacités mnésiques, a déclaré le nutritionniste russe Mikhaïl Guinsbourg, directeur de l’Institut de recherches scientifiques sur la thérapie alimentaire.

Les pois en particulier sont capables de prévenir différentes formes de cancer. Leur consommation régulière contribue à contrecarrer le développement des cellules cancéreuses, ainsi qu’à renforcer les os. En effet, ils contiennent de grandes quantités de protéines et de silicium qui jouent un rôle important dans le rajeunissement de la peau et le renforcement de la masse osseuse, des ligaments et des articulations, a-t-il indiqué à la chaîne de télévision Rossiya 1.

Les gousses aussi

Les pois sont aident à améliorer la mémoire grâce à leur teneur en vitamine B1 et exercent un effet bénéfique sur le cerveau et l’ensemble du système nerveux central

Mikhaïl Guinsbourg a fait remarquer tout particulièrement que pour une bonne santé, il fallait consommer non seulement les graines des pois, mais également les gousses qui sont riches en acide ascorbique et en fibres. Ce qui aide notamment à contrôler le taux de sucre dans le sang et contribue à la perte de poids.

Toutes les légumineuses, et pas seulement les pois, contiennent également de la niacine, alias vitamine B3 ou PP, qui possède des propriétés anti-inflammatoires prouvées et qui protège les parois des vaisseaux sanguins contre l’athérosclérose et d’autres maladies liées à l’âge.