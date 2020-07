Après la Catalogne, 14 communes espagnoles de la région côtière de Galice reviennent au confinement

Face à une recrudescence des cas de Covid-19, l’Espagne a décidé ce 5 juillet de prendre de nouvelles mesures. Ainsi, plusieurs nouvelles communes vont être soumises à des mesures de confinement.

Les 70.000 habitants de 14 localités du comté d'A Marina, en Galice, dans le nord-ouest du pays, ne pourront plus, à partir de minuit, quitter la zone, tandis que les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits pendant au moins cinq jours, ont annoncé les autorités sanitaires citées par l’agence de presse EFE.

«Il y a actuellement 106 cas positifs, a indiqué le responsable sanitaire régional, Jesus Vazquez, lors d'une conférence de presse. Il est nécessaire de nous isoler pour éviter une augmentation exponentielle du nombre de cas.»

C’est la seconde région d’Espagne à revenir au confinement, deux semaines après la levée des mesures strictes dans le pays.

Nouveau foyer en Catalogne

Cette décision intervient un jour après que les autorités espagnoles ont ordonné le reconfinement de quelque 210.000 habitants du district de Lérida , dans le nord-est de la Catalogne. La zone a enregistré 140 cas d’infection au cours de la dernière journée, soit environ la moitié des 294 cas confirmés en Catalogne.

Les Espagnols ont passé plus de trois mois en confinement, l’un des plus stricts au monde, qui a pris fin en juin, bien que la distanciation sociale et le port obligatoire du masque soient maintenus.

Les autorités ont signalé plus de 250.500 contaminations et 28.300 décès dans le pays depuis le début de l'épidémie, a ajouté EFE.