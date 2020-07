«Je pensais que c'était un canular»: un Texan meurt du Covid-19 qu’il ne croyait pas réel

Un habitant du Texas est décédé après avoir assisté à une «soirée Covid» lors de laquelle il a contracté la maladie. «Je pensais que c'était un canular», a expliqué le patient à une infirmière quelques instants avant de décéder, relate le New York Post.

Un danger sous-estimé

Ce type de soirée est organisée par une personne diagnostiquée positive au coronavirus, l'idée étant de voir si le virus existe et si quelqu'un sera infecté.

Ces fêtes sont aussi organisées par des jeunes pour tomber intentionnellement malades et produire des anticorps. Comme initialement il avait été admis que le Covid-19 ne tuait que les personnes âgées ainsi que celles ayant des problèmes de santé sous-jacents, de plus en plus de jeunes qui étaient auparavant en bonne santé remplissent désormais les hôpitaux et les morgues, note le journal.

Juste avant sa mort, le Texan a confié à une infirmière: «Je pense que j'ai fait une erreur, je pensais que c'était un canular, mais ce n'est pas le cas», rapporte NBC.

Selon le dernier bilan de l’université Johns Hopkins, près de 3,3 millions de personnes ont été contaminées aux États-Unis et plus de 135.000 sont décédées.