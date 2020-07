Voici qui est le moins susceptible d’attraper le Covid-19, selon l’OMS

Les enfants âgés de moins de dix ans sont les moins susceptibles d'être infectés par le coronavirus et, en cas d’infection, tendent à développer une forme légère de Covid-19, a déclaré Maria Van Kerkkhove, chef de l'équipe technique au département pour les maladies infectieuses de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette conclusion a été tirée des études visant à identifier les anticorps chez les enfants. Il s'est avéré que ceux de plus de dix ans sont aussi sensibles à l'infection que les adolescents et les jeunes de plus de 20 ans. Cela signifie qu'ils peuvent être contaminés mais qu’ils auront une forme moins grave de la maladie.

Il reste à déterminer si le virus se transmet entre enfants, a résumé Mme Van Kerkkhove lors du briefing d'urgence de l'OMS à Genève.

«De pire en pire en pire»

Le directeur général de l'OMS a prévenu le 13 juillet que la situation sanitaire due à la pandémie risquait d'être «de pire en pire en pire», puisque plusieurs pays vont dans la mauvaise direction. Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné que les principes de base devaient être respectés pour éviter ce scénario, notamment qu'il fallait respecter la distanciation sociale, se laver les mains, porter un masque, se couvrir la bouche lorsqu'on tousse et rester chez soi en cas de maladie.

Selon lui, il n'y aura pas de retour à la normale d'avant dans un avenir prévisible.