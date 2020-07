La peste bubonique est bien à l’origine du décès d’un adolescent en Mongolie

Le décès d’un adolescent mongol dans l’ouest du pays de la peste bubonique a été confirmé, selon l’agence Xinhua qui se réfère aux services mongols de santé publique.

«Le résultat du test de l’amplification en chaîne par polymérase a montré lundi soir que la peste bubonique était à l’origine du décès du garçon de 15 ans», a déclaré son représentant.

Plusieurs personnes placées en quarantaine

Le 6 juillet, l’adolescent s’est senti mal et a été hospitalisé après avoir mangé de la viande de marmotte.

Deux amis du défunt ainsi que 15 autres personnes ont été placés en quarantaine dans des hôpitaux.

D’autres cas de peste bubonique ont été également découverts dans la ville de Bayan-Nur, située en Mongolie intérieure dans le nord de la Chine.

Deux autres cas de la même maladie avaient été détectés dans la province mongole de Khovd impliquant des frères qui avaient mangé de la viande de marmotte.

Un appel à ne plus chasser et consommer de marmotte

Les autorités russes ont appelé le 7 juillet les habitants des régions proche de la Chine et de la Mongolie à ne plus chasser et consommer de marmotte.