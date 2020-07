Ces aliments aident à contrer le mal des transports en voyage

Pour ne pas avoir le mal des transports, ou alléger cet état, des nutritionnistes espagnoles ont indiqué à La Vanguardia qu’il fallait adopter des habitudes alimentaires spécifiques. Selon elles, il est recommandé de consommer du riz, des pommes, des cacahuètes, du gingembre, du fromage frais non salé ou du poulet grillé.

Les nutritionnistes espagnoles Fatima Branco et Nuria Monfulleda ont expliqué dans une interview accordée à La Vanguardia quels aliments aident à éviter le mal des transports.

Mme Branco recommande d'adopter plusieurs habitudes pour ces personnes qui ont des vertiges: ne pas lire, ne pas jouer à des consoles, essayer de dormir, occuper le siège près du conducteur ou fermer les yeux. Une autre habitude qui peut rendre le voyage plus supportable, selon elle, est de voyager la nuit.

En ce qui concerne les aliments qui permettraient de se débarrasser de la sensation de vertige, Mme Monfulleda note qu’«il n'y a pas de nourriture qui nous débarrasse de l’étourdissement, mais il existe certaines habitudes qui peuvent nous faire sentir mieux». Des habitudes telles que ne pas ingérer beaucoup de liquide, ne pas manger dans le véhicule si cela peut être évité, ne pas faire de repas copieux et gras et s’arrêter régulièrement pour prendre l'air et se rafraîchir.

Les aliments à consommer lors des voyages

Comme l’expliquent les nutritionnistes, les plats à base de riz sont une bonne option pour voyager. Les spécialistes ont indiqué qu'il était souhaitable de choisir du riz brun, tout en le préparant aussi facilement que possible et sans beaucoup d'eau.

En outre, parmi les collations légères, les nutritionnistes recommandent des pommes et des cacahuètes. Elles ont indiqué que la pomme devait être consommée pelée et râpée.

Selon Mme Branco, le remède «classique» contre le mal des transports est le gingembre. Selon elle, ceux qui n'aiment pas le goût du gingembre devraient utiliser ses infusions avec l'ajout de divers fruits. Un autre aliment qui aide contre le mal des transports est le fromage frais non salé.

Selon une étude publiée dans la revue The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, les effets du gingembre pour soulager les nausées sont équivalents à ceux de la vitamine B6 qui se trouve dans les aliments tels que le poulet, la banane, les grains entiers, la pomme de terre ou le foie.

Ainsi, les nutritionnistes ont indiqué qu’une salade frugale à base de poitrine de poulet grillée, de carottes, de pommes et de noix, par exemple, pourrait être une bonne option pour manger en cours de route.

Mme Monfulleda insiste sur le fait que «si nous partons en voiture, nous devons toujours nous arrêter dans une zone de service et manger tranquillement, assis et sans se presser, avant de reprendre le voyage».