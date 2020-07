Consommer ces protéines prolonge l’espérance de vie, selon les chercheurs

Y-a-t-il un lien entre l’origine des protéines alimentaires consommées et la mortalité? Voilà la question que les chercheurs du National Cancer Institute des National Institutes of Health des États-Unis se sont poséedans le cadre de leur étude publiée le 13 juillet dans la revue spécialisée Jama Internal Medicine. D’après l’étude basée sur les données de 416.104 Américains, une consommation accrue de protéines végétales est associée à une mortalité globale plus faible.

«Dans cette vaste cohorte prospective, un apport plus élevé en protéines végétales était associé à de faibles réductions du risque de mortalité générale et cardiovasculaire. Nos conclusions prouvent que la modification du régime alimentaire dans le choix des sources de protéines peut influencer la santé et la longévité», conclut l’étude.

Une vaste base de données

Les chercheurs se sont appuyés sur une vaste base de données concernant le régime alimentaire de 179.068 femmes et 237.036 hommes recueillies pendant 16 ans, de 1995 à 2011 par les US National Institutes of Health–AARP Diet and Health Study. C’est en croisant ces informations que les chercheurs ont évalué la quantité de protéines que ces personnes mangeaient et ont pu établir leur origine, végétale ou animale.

Ils ont constaté que le remplacement de 3% d'énergie venant des protéines animales par des protéines végétales diminuait le risque de mortalité globale de 10% chez les hommes et les femmes et réduisait le risque de mortalité suite à des maladies cardiovasculaires de 11% chez les hommes et de 12% chez les femmes.

Cacahuètes, amandes, haricots…

En ce qui concerne les aliments à consommer pour fournir à l’organisme des protéines végétales, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail fait les recommandations suivantes:

«Les aliments végétaux les plus riches en protéines sont ainsi les graines oléagineuses (cacahuètes, amandes, pistaches, etc.), les légumineuses et leurs dérivés (tofu, pois chiche, haricots…) ou encore les céréales». Alors que le poisson, les œufs, le lait et les produits laitiers et, bien entendu, la viande, sont des aliments riches en protéines d’origine animale.