L’OMS enregistre un nouveau record de cas dépistés de Covid-19 en une seule journée

Le nombre de cas détectés de Covid-19 dans le monde a augmenté de 259.848 en 24 heures, annonce ce samedi 18 juillet l'Organisation mondiale de la santé (OMS), constituant ainsi un nouveau triste record qui porte le bilan des personnes infectées à 13.876.441.

À ce jour, la pandémie de Covid-19 a fait 593.087 morts, dont 7.360 lors des dernières 24 heures, rapporte l'OMS.

L’Amérique, région la plus touchée

La plupart des cas d’infection (7.306.371) ont été enregistrés en Amérique du Nord et du Sud. Avec 302.508 décès, cette région est également la plus endeuillée du monde. Les États-Unis et le Brésil dénombrent le plus de cas détectés avec respectivement 3.544.143 et 2.012.151 personnes infectées

L’Europe, deuxième région la plus touchée, compte à ce jour 3.042.330 cas dépistés. 206.684 personnes y ont perdu la vie des suites de la maladie.