Quelques conseils pour éviter un sommeil agité pendant la canicule

Difficile, pour ne pas dire impossible, de s’endormir lorsque le thermomètre affiche 30°C ou plus. Une neurologue et spécialiste du sommeil russe donne ses astuces pour bien dormir quand il fait chaud.

De simples gestes permettent de profiter d’un sommeil réparateur malgré la canicule, a déclaré à Sputnik la spécialiste du sommeil Elena Tsareva.

«Il existe deux approches de la température du sommeil: celle russe et celle américaine. Les Américains croient que plus il fait froid mieux c'est pour dormir. Ils évaluent [la température parfaite] à environ 18 degrés. L'approche russe est moins stricte. Nous pensons généralement que la température devrait être de 21 à 23 degrés.

Plus le sommeil est profond, plus la température corporelle est basse. Par conséquent, si la température corporelle s’élève, alors le sommeil profond est plus difficile à atteindre», a-t-elle déclaré.

La chaleur des proches

La météo peut augmenter la température du corps de même que la personne dormant dans le même lit, avertit Mme Tsareva.

«Je peux recommander la vieille méthode d'aération russe lorsque les fenêtres sont fermées pendant la journée et ouvertes le soir. Pourtant, le plus simple est probablement de remplacer les couvertures par des draps. Il est également important de dormir séparément de ses proches. Chacun a une température corporelle et une perte de chaleur différentes. Dormir en enlaçant une autre personne en pleine chaleur est difficile», a-t-elle conclu.