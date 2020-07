Une diététicienne indique quel type d’alcool fait baisser le cholestérol et est bon pour la mémoire

Une spécialiste russe a décrit les bienfaits du vin mousseux, en particulier le champagne. Selon elle, il a un effet positif sur les fonctions cérébrales, la mémoire et le mauvais cholestérol s’il est consommé en petite quantité.

Le vin mousseux, en petite quantité, est bon pour le cerveau. Il est même capable de mettre fin à la démence et d’inverser la maladie d’Alzheimer, a indiqué la diététicienne Arina Smolova au journal Vetcherniaïa Moskva.

«Le raisin rouge et les substances contenues dans les pépins de raisin ont été étudiés depuis longtemps et sont largement utilisés en médecine, plus précisément pour leurs propriétés antioxydantes qui renouvellent l’organisme», a-t-elle expliqué.

Grâce aux polyphénols qu’elle contient, cette boisson «peut empêcher la formation de peptides amyloïdes dans le cerveau, qui sont les protéines neurotoxiques responsables de la démence», a-t-elle ajouté.

Bon pour le cœur

Toujours selon l’experte, le vin mousseux améliore également l’état de la peau et réduit le mauvais cholestérol. Le champagne, par exemple, contient des flavonoïdes végétaux qui diminuent le nombre de plaques de cholestérol ainsi que le processus d’athérosclérose, lequel s’attaque aux artères.

À consommer avec modération

Bien évidemment, il convient de ne pas en abuser, a-t-elle précisé. La dose recommandée est de 50 grammes de vin par jour. Il faut être d’autant plus prudent avec le champagne, lequel contient du dioxyde de carbone et est absorbé plus rapidement dans le sang, pouvant provoquer ainsi une intoxication. «Le maximum autorisé ne devrait pas dépasser un verre par jour», a-t-elle résumé.

L’abus d’alcool a un impact négatif sur les fonctions reproductives et le foie, a rappelé Mme Smolova. Les personnes souffrant de maladies liées au système digestif devraient tout simplement s’en abstenir.