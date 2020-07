Une cancérologue explique l’importance de boire de l’eau pour les intestins

Les experts en santé sont unanimes: s’hydrater est une des meilleures habitudes que l’humain puisse adopter. La cancérologue Elena Smirnova affirme que boire de l’eau est aussi indispensable pour les intestins.

Selon elle, avec l'eau, le sang fournit des nutriments et de l'oxygène aux cellules et aide également à éliminer les toxines du corps.

De plus, changer les habitudes de consommation d'alcool aide à combattre la constipation, a déclaré le médecin.

«Parallèlement, certains de mes patients en bonne santé mentale me disent souvent qu'ils ne veulent pas boire d’eau. Et s'ils ne se forcent pas, ils risquent de ne pas boire du tout», a-t-elle écrit sur Instagram.

Mme Smirnova a critiqué cette approche et a souligné que le corps perd constamment des fluides, surtout en été, il est donc très important de reconstituer ses réserves.

Comment faut-il boire?

En parlant du taux de consommation d'eau, elle a recommandé de se concentrer sur la sensation de soif.

«Lorsque le corps ressent un manque de liquide, il envoie un signal au cerveau, et on a soif. C'est le seul critère pour savoir quand et combien boire», a conclu la spécialiste.