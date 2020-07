L’OMS nomme une raison de nouvelles flambées de Covid-19 en Europe

Les jeunes qui ne portent pas de masques de protection et ne respectent pas la distanciation sociale seraient à l’origine de plusieurs flambées de Covid-19 dans certains pays d’Europe, a déclaré jeudi 30 juillet Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d’un point presse.

«Les preuves suggèrent qu’il y a des flambées de Covid-19 dans certains pays parce que des jeunes ont baissé la garde pendant la saison estivale de l'hémisphère nord», a indiqué le responsable.

Les boîtes de nuit «contribuent à la propagation du virus»

Le directeur général de l'OMS a réaffirmé que les jeunes et les enfants était aussi susceptibles d’attraper le Covid-19 et qu’ils devaient donc rester vigilants pendant la pandémie en portant des masques et respectant la distanciation sociale.

Maria van Kerkhove, responsable technique de la cellule chargée de la gestion de la pandémie à l’OMS, a confirmé les propos du directeur général de l'OMS, notant qu’aller en boîte de nuit ou dans d’autres locaux surpeuplés sans respecter les mesures de sécurité contribuait activement à la propagation du Covid-19.

«Nous constatons constamment que les boîtes de nuit contribuent à la propagation du virus. Et nous comprenons que les jeunes veulent retourner à leur ancienne vie pendant l’été», a-t-elle déclaré.

L’OMS appelle à rester vigilants

Pour Michael Ryan, directeur exécutif du programme des urgences sanitaires de l'OMS, les jeunes ne doivent pas prendre de risques qu'ils ne peuvent évaluer de manière adéquate.

«Les inflammations qui commencent dans les poumons se propagent ensuite au système cardiovasculaire. Dans de nombreux cas, même si le virus est légèrement transmis, il peut affecter d'autres organes. Et nous ne savons pas comment cela affectera la santé à long terme», a-t-il expliqué.

Le 11 mars, l’OMS a déclaré que l'épidémie de la nouvelle infection à coronavirus, baptisée Covid-19, était une pandémie. Selon les derniers chiffres de l'institution internationale, plus de 16,5 millions de cas d'infection ont déjà été signalés dans le monde, et plus de 656.000 personnes en sont décédées.