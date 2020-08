Combien de bières par jour peut-on boire sans risque pour la santé? Une nutritionniste répond

Afin d’éviter des effets indésirables sur la santé, une nutritionniste russe conseille dans une interview au journal Vetcherniaïa Moskva de ne pas consommer plus de 300 millilitres de bière par jour. Selon elle, il vaut mieux opter pour de la bière non filtrée à base de produits naturels.

«300 millilitres de bière est une norme quotidienne acceptable, qu’on peut boire avec un bon hors-d’œuvre à part entière, de préférence pas gras. Il ne faut pas boire de bière à jeun, car cela peut provoquer des spasmes et des crampes à l'estomac», déclare-t-elle au journal.

Selon elle, il est préférable de privilégier la bière non filtrée. En outre, elle note que cette boisson ne peut être bonne que si elle est fabriquée à partir de produits naturels.

Des conséquences néfastes

«Il est clair que cette boisson est contre-indiquée pour les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Je ne recommande pas sa consommation aux personnes souffrant de troubles mentaux, du système nerveux, qui ont une prédisposition à l'athérosclérose, et aux diabétiques», ajoute la nutritionniste.

Même pour les bières sans alcool

Cependant la nutritionniste met en garde contre la consommation excessive de bière car elle entraîne une baisse de testostérone chez l’homme. Selon elle, au fil du temps, en plus du ventre de bière bien connu, l’homme commence à présenter des traits féminins dans sa silhouette, et même son caractère peut changer: de réservé à plus hystérique.

En outre, elle prévient que même les bières sans alcool peuvent nuire à la santé.

«La bière sans alcool ou à faible teneur en alcool a un index glycémique élevé, contribue au développement de la résistance à l'insuline et provoque le diabète de type II. De plus, boire une boisson qui ne contient même pas de degré est un chemin direct vers la formation de plaques athéroscléreuses et l'apparition d'un excès de poids», explique-t-elle au journal.