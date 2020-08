Ce facteur augmenterait le risque de cancer de la peau de 80%

Les brûlures de la peau dues à une exposition au soleil subies pendant l'enfance peuvent provoquer un cancer de la peau, baptisé mélanome, selon le médecin russe et présentateur de télévision Evgeny Komarovski qui l’a déclaré sur sa chaîne YouTube.

«Cinq coups de soleil dans l'enfance augmentent le risque de mélanome de 80%», a déclaré le médecin.

Evgeny Komarovski a précisé que le mélanome était l’un des plus dangereux cancers de la peau. Selon lui, il évolue généralement à l'âge adulte.

«Mais les bases sont posées pendant l'enfance», a expliqué le spécialiste.

Le médecin a indiqué que le lien entre les dommages infligées à la peau par les rayons du soleil pendant l'enfance et la probabilité d'un mélanome est «évident» et a été plusieurs fois prouvé statistiquement.

Il a ajouté qu’il y avait deux types de rayons solaires et que les plus dangereux sont capables de pénétrer certains tissu. De ce fait, il souligne que les vêtements pour protéger la peau doivent être denses. Alors que dans les cas de port de tenues plus légères, il faut utiliser de l’écran solaire en plus.

Danger des grains de beauté rouges

Plus tôt, l’oncologue en chef du ministère russe de la Santé, Andreï Kaprine, avait commenté l’apparition de grains de beauté rouges. Selon lui, il s’agit dans la plupart des cas de lésions vasculaires bénignes. Pourtant, si ces dernières changent de couleur ou grossissent, il est nécessaire de consulter.