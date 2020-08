«Un parfait cocktail explosif»: voici les endroits les plus à risque pour la contamination au Covid-19

Alors que le coronavirus semble reprendre de la vigueur, des experts britanniques ont dévoilé auprès du Telegraph les endroits les plus risqués pour la transmission de la maladie.

Ainsi, les gens se rendent parfois dans établissements où le respect de la distanciation sociale n’est tout simplement pas possible, que cela soit dans des bars ou des boîtes de nuit, selon le professeur de l’Université de Nottignham Jonathan Ball.

«Toute les activités consistant à aller dans un pub visent à socialiser, pas à prendre de la distance sociale», estime-t-il.

En outre, après avoir consommé de l’alcool, les gens sont plus détendus et oublient les règles sanitaires, prévient le virologue consultant à la Leicester Royal Infirmary, Julian Tang.

«Vous parlez plus, vous riez et racontez des blagues. Il n’y aurait pas cette atmosphère dans un bureau ou un avion, donc ce genre de transmission par voie aérosol ne se produit pas. Et vous ne portez pas de masque lors des soirées».

«C’est le parfait cocktail explosif pour transmettre le virus», conclut le médecin.

D’autres endroits à haut risque

Cependant, il n’y a pas que les bars, les pubs ou les boîtes de nuit qui laissent craindre un haut risque de transmission du virus, poursuivent les experts. Même si dans les bars le virus se répand beaucoup plus vite, ce qui fait qu’un individu peut contracter facilement l’infection se trouve aussi au travail, dans les restaurants, et même dans les maisons de retraite ou les lieux de culte.

La professeur Devi Sridhar estime qu’avec la réouverture des écoles et l’arrivée de l’hiver, de nouvelles mesures de restrictions locales pourront être mises en place.