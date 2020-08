Spoutnik V prêt pour les essais cliniques post-enregistrement

Le centre russe Gamaleïa a fourni le 21 août les documents nécessaires pour obtenir l’autorisation de la part du ministère russe de la Santé et ainsi mettre en œuvre des essais cliniques post-enregistrement du vaccin contre le coronavirus Spoutnik V.

Selon les dires du chef du centre Gamaleïa, les essais pourront débuter sept à dix jours après l'autorisation du ministère de la Santé.

«Je pense que la semaine prochaine, le recrutement des patients commencera parallèlement à l’application dans la pratique hospitalière», a annoncé ce 25 août le ministre russe de la Santé Mikhail Murashko.

Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce Denis Mantourov, a confié que l’exportation du vaccin à l’étranger pourrait commencer au printemps.

Une vingtaine de pays intéressés

Le vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik V a été enregistré le 11 août. Plus de 40.000 personnes participeront à cette troisième phase conformément aux normes internationales. Comme le confirme le russe Fonds d’investissement direct (RDIF) et le centre Gamaleïa, ceux-ci seront randomisés et contrôlés par placebo.

Les scientifiques russes et les représentants du RDIF ont confirmé leur intention de fabriquer près de 200 millions de doses d’ici la fin de l’année. 20 pays ont déjà exprimé leur intérêt pour le Spoutnik V, notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, les Philippines, le Brésil, le Mexique et l'Inde.