Une cause fréquente du cancer du poumon chez les non-fumeurs nommée par un médecin

Le risque de développer un cancer du poumon chez les non-fumeurs augmente de 20 à 30% s'ils respirent régulièrement la fumée de cigarette dite «secondaire», informe le médecin russe Renat Khairov sur Instagram.

En outre, jusqu’à 80% des substances chimiques toxiques de la fumée secondaire se dispersant dans la pièce où se trouve le fumeur se déposent sur les surfaces, même dans une pièce ventilée, rappelle le médecin. Et d’après lui, cette fumée dite «tertiaire» est également dangereuse.

Risques élevés

L'exposition passive à la fumée du tabac augmente également le risque de développer une maladie cardiaque, la bronchopneumopathie chronique obstructive, ainsi que plusieurs types de cancer: colorectal, du cerveau et du sang, poursuit-il.

Qui plus est, le syndrome de mort subite du nourrisson, mort soudaine du jeune enfant âgé d'un mois à un an et apparemment en bonne santé lors de son sommeil, arrive plus souvent à des enfants dont les parents fument.

La cuisson

Enfin, M.Khairov souligne qu’outre le tabagisme passif, l’inhalation de vapeurs toxiques générées au cours de la cuisson, surtout celle des produits semi-finis, est nocive. En effet, le spécialiste dit que cette fumée génère les mêmes substances cancérigènes que celle du tabac: les nitrosamines.