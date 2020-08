Le vaccin Spoutnik V reçoit le feu vert pour les essais post-enregistrement

L’autorisation de mener des tests post-enregistrement de son vaccin contre le SRAS-CoV-2 a été obtenue par le centre Gamaleïa, d’après le service de presse du ministère russe de la Santé.

Distribution dans les hôpitaux et début des vaccinations

Le vaccin baptisé Spoutnik V inventé en Russie et enregistré le 11 août est le premier mis au point au monde . Le vaccin a été conçu par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI). Les médecins ont souligné que lors des essais cliniques, tous les volontaires avaient produit des concentrations élevées d’anticorps et que personne n'avait connu de complications graves.

Suite à l’autorisation reçue par le centre de mener les études post-enregistrement du vaccin, il va prochainement le fournir à des établissements médicaux de Moscou.

«Nous devons, selon tous les documents, d'ici le 3 septembre, distribuer le vaccin aux centres [médicaux, ndlr]. Si nous le livrons le 3 […], alors dès le 4 ou le 5, personne n'interdit de commencer à vacciner les volontaires», a déclaré à Sputnik le directeur du centre, Alexandre Ginzburg.

En outre, une série de vaccins contre le Covid-19 pour l’usage civil sera testé par le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor), puis autour des 15-20 septembre, la campagne de vaccination pourrait être lancée, a dévoilé le directeur du centre.

Demandé par les autres pays

Kirill Dmitriev, directeur du RFPI, a indiqué que le Fonds avait reçu des demandes de plus de 20 pays pour l'achat d'un milliard de doses de médicaments. Il a toutefois relevé que la Russie avait convenu de produire le vaccin dans cinq pays. Selon lui, la capacité disponible permet de d’atteindre les 500 millions de doses par an.

La veille, le service de presse du Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a indiqué que son pays serait le premier à livrer le médicament russe. En outre, ses concitoyens participeront volontairement à la troisième phase des essais.