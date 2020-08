Plus de deux millions de doses de Spoutnik V seront fournies à ce pays d’Asie

La Russie et le Kazakhstan se sont mis d’accord concernant la fourniture du premier vaccin anti-Covid-19 au monde, Spoutnik V. Il est prévu pour le moment d’en livrer plus de deux millions de doses après l’achèvement des essais.

La Russie fournira au Kazakhstan son vaccin contre le coronavirus Spoutnik V. Le pays a conclu un accord avec le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI), selon le service de presse du Premier ministre kazakh.

«L'accord prévoit la fourniture de plus de deux millions de doses du vaccin russe Spoutnik V au Kazakhstan. À l'avenir, avec nos partenaires, nous envisagerons la possibilité d'augmenter le volume des vaccins jusqu'à cinq millions de doses», a déclaré Kirill Dmitriev, directeur général du RFPI.

Il est souligné que la fourniture aura lieu après l’achèvement de tous les essais.

«Dans le même temps, la vaccination des Kazakhs qui sont dans les groupes à risque sera effectuée sur une base gratuite et volontaire», indique le service de presse du Premier ministre kazakh.

Le premier vaccin mis au point au monde

Le vaccin Spoutnik V (Gam-Covid-Vac), mis au point en Russie et enregistré le 11 août, est le premier de ce genre au monde. Il a été conçu par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI). Les médecins ont souligné que lors des essais cliniques, tous les volontaires avaient produit des concentrations élevées d’anticorps et que personne n'avait connu de complications graves.

Suite à l’autorisation reçue par le centre de mener les études post-enregistrement du vaccin, il va prochainement le fournir à des établissements médicaux de Moscou.

Kirill Dmitriev, directeur du RFPI, a indiqué que le Fonds avait reçu des demandes de plus de 20 pays pour l'achat d'un milliard de doses.