Le Covid-19 tue trois fois plus que le cancer en Belgique

Le coronavirus a fait quelque 10.000 morts en Belgique, soit plus de décès cette année que toute autre forme de cancer. Et ce tueur s’est rapidement hissé au sommet des causes de décès dans le pays, laissant toutefois la palme aux maladies cardiovasculaires.

Les statistiques de mortalité effectuées en Belgique citent le chiffre d’un peu plus de 109.000 décès par an. La première cause revient toujours aux maladies cardiovasculaires qui représentent 27% du total. Le cancer arrive juste après, avec 25,8%, soit 28.000 décès. Ils sont suivis des maladies du système respiratoire, comme les grippes et les pneumonies, relate Sudinfo, se référant au quotidien belge néerlandophone Het Laatste Nieuws.

Les chiffres de la Direction générale Statistique (Statbel) inscriront le Covid-19 sur la liste des «maladies respiratoires», ce qui doublerait la proportion de ce groupe qui deviendra responsable d’un décès sur cinq en Belgique, constate le journal.

Évoquant la mortalité du cancer , il rappelle que celui du poumon tue en moyenne 3.500 personnes et le cancer colorectal fait 3.000 victimes par an dans le royaume. Ce qui fait que le Covid-19 est environ trois fois plus meurtrier. Les décès dus aux maladies cardiovasculaires sont au nombre de quelque 20.000.

Ce qui fait que le nouveau coronavirus est trois fois plus mortel que les cancers, mais que la vedette lui est volée par les maladies cardiovasculaires qui font deux fois plus de morts.

La Belgique parmi les pays les plus touchés

Le Covid-19 a fait en Belgique 9.886 morts d’après l’université Johns-Hopkins.

Parmi les pays les plus durement touchés, c’est la Belgique qui déplorait jusqu’au 25 août le plus grand nombre de morts du coronavirus par rapport à sa population, avant que la triste vedette lui soit volée par le Pérou. Ce dernier compte aujourd’hui 86 décès pour 100.000 habitants, le chiffre étant de 85 pour la Belgique, selon un comptage réalisé par l’AFP ce 29 août.

En nombre absolu de morts et de cas, ce sont les États-Unis qui demeurent le pays le plus touché, avec 181.779 décès pour 5.918.381 cas recensés.