Un médecin explique comment réduire l’effet nocif de la lumière bleue émanant des écrans de smartphone

La lumière bleue émanant des écrans de smartphone ou d'ordinateur nuit aux yeux, a déclaré à l'agence Prime Marina Tsaregorodtseva, ophtalmologiste du centre médical SM-Klinika.

Afin de réduire l'effet de cette lumière sur les yeux, elle recommande de minimiser l'utilisation de ces appareils ou d'utiliser des lunettes d'ordinateur qui neutralisent les rayonnements électromagnétiques, éliminent les reflets de la lumière sur les surfaces et coupent également les rayons du spectre violet et bleu excédentaires.

«À l'instar de la façon avec laquelle nous protégeons la peau de l'exposition aux rayons ultraviolets avec un écran solaire, la rétine doit également être protégée», explique à l'agence le médecin.

Elle note que des programmes spéciaux de réglage de la luminosité aideront également à réduire l'effet de la lumière bleue sur les yeux. Dans la soirée, la lumière blanche de l'écran «devient rouge», bloquant le bleu, ce qui peut faire mal aux yeux.

Des conséquences sur le sommeil

En outre, une exposition prolongée à la lumière bleue perturbe la production régulière de la mélatonine, une hormone du sommeil. Pour cette raison, nous commençons à nous endormir, le sommeil devient plus court et plus anxieux, indique le médecin.

Marina Tsaregorodtseva conseille de ne pas utiliser ces appareils deux ou trois heures avant le sommeil. Quant à l’utilisation prolongée d'un smartphone ou d'un ordinateur, elle recommande d'utiliser des lunettes d’ordinateur avec un revêtement protecteur, de faire des pauses au travail, d'utiliser des gouttes hydratantes pour que le film lacrymal à la surface de l'œil ait le temps de se rétablir.