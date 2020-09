Dangers du thé: ses propriétés qui pourraient être néfastes pour la santé

Le thé possède des propriétés qui sont bénéfiques pour la santé et il s’agit d’une boisson qui n’a presque aucune restriction à la consommation Toutefois, une nutritionniste a alerté qu’il contenait de la caféine et a déconseillé d’en boire de grandes quantités aux personnes souffrant d’une excitation nerveuse élevée.

Le thé est une boisson utile et il n'y a presque aucune restriction pour la consommation, mais il contient de la caféine et peut être dangereux pour ceux qui ont une plus grande excitabilité neuronale, selon la nutritionniste russe Elena Solomatina, qui a accordé un entretien à la radio Govorit Moskva.

La spécialiste a prévenu que la caféine tonifiait le système cardiovasculaire. De ce fait, ceux qui ont une excitation nerveuse élevée ne devraient pas boire plus de quatre tasses de thé par jour, et ne devraient pas le faire trop fort.

Elle a précisé que le thé, tout comme le café, ne doivent pas être consommés par les personnes avec une tension élevée et certaines maladies mentales.

La nutritionniste a rappelé que le thé vert contenait encore plus de caféine que le thé noir. Pour le remplacer, vous pouvez consommer des boissons à base de plantes qui peuvent à la fois tonifier et détendre, conseille-t-elle.

Des propriétés bénéfiques

Pourtant, la nutritionniste a fait savoir que le thé possédait dans le même temps d’autres éléments qui sont bénéfiques pour la santé. Il s'agit notamment de vitamines, d’antioxydants, de tanins (antibactérien et anti-inflammatoire) et de théanine, qui tonifie et affecte favorablement les activités intellectuelles. Pour préserver les éléments utiles, le thé ne doit pas être bouilli mais préparé avec de l’eau chaude.

En guise de conclusion, Elena Solomatina a prévenu que le thé était un diurétique et qu'il fallait boire plus de liquide après en avoir consommé.