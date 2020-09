Cet aliment aide à préserver beauté et jeunesse, selon une nutritionniste

Une nutritionniste russe a expliqué que l’ananas aidait à garder les dents, les os, les cheveux et les ongles en bon état. En outre, il permet de conserver plus longtemps sa jeunesse et sa beauté à cause de sa teneur en silicium. Les personnes présentant une acidité élevée dans l’estomac ou des ulcères doivent pourtant s’en abstenir.