Prolonger la jeunesse et la beauté avec ces cinq aliments

Préserver la jeunesse et la santé est sans doute le rêve de tout un chacun. Comment s’y prendre? Un diététicien russe donne des conseils.

Cinq produits capables de prolonger la jeunesse ont été cités par Mikhaïl Guintsbourg, directeur de l'Institut de recherches pour la diététique et la diétothérapie de Samara, au journal Vechernyaya Moskva.

Ainsi, il recommande impérativement d'inclure le thé vert dans les menus, car celui-ci ralentit le vieillissement et rajeunit le corps. Selon lui, il faut prendre deux à trois tasses de cette boisson par jour.

La liste des produits anti-âge comprend également l'huile d'olive, les graines de lin et le poisson. Ils sont riches en acides gras saturés qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires.

«Ils protègent les vaisseaux de la progression de l'athérosclérose», a déclaré le médecin.

De plus, il conseille de consommer du chocolat noir, mais sans sucre.

«Cherchez-en avec des édulcorants, nous devons trouver un substitut au sucre pour ne pas augmenter le taux de glucose dans le sang», a-t-il expliqué.

En outre, il a rappelé une nouvelle fois que les saucisses, les sodas, les pâtisseries et les biscuits avaient un effet destructeur sur le corps.

Pois et ananas

Précédemment, Mikhaïl Guintsbourg avait vanté les bienfaits des pois qui, grâce à de grandes quantités de protéines et de silicium, jouent un rôle important dans le rajeunissement de la peau et le renforcement de la masse osseuse, des ligaments et des articulations. En outre, ils sont capables de contrecarrer le développement des cellules cancéreuses.

Un autre produit connu pour sa haute teneur en silicium, l’ananas, aide lui aussi à conserver plus longtemps sa jeunesse et sa beauté, ainsi qu’à préserver les dents, les os, les cheveux et les ongles en bon état.