«Une réponse immunitaire de presque 100%»: le Spoutnik V évalué par le milieu scientifique

Le vaccin russe Spoutnik V est «très bon» et produit une réponse immunitaire de presque 100%, a déclaré Haralambos Gogos, professeur à la faculté de médecine de l'université de Patras, lors d'une conférence de presse donnée le 4 septembre.

Haralambos Gogos, professeur à la faculté de médecine de l'université de Patras et membre d’une commission d'experts du ministère grec de la Santé, a commenté face aux journalistes la publication des premiers résultats des essais cliniques du vaccin russe par la revue The Lancet.

«Rappelez-vous que lorsqu’on nous a interrogé sur le vaccin russe, la première chose que nous avons dite était que nous n'avions pas de données de littérature [scientifique, ndlr]. Maintenant nous les avons. The Lancet est une excellente revue, l'une des meilleures au monde», a déclaré M.Gogos.

Il a ajouté que le Spoutnik V avait «une réponse immunitaire de presque 100%» et que c’était «un très bon vaccin».

«Les données sont très bonnes»

Pour le moment il y a des données sur les première et deuxième phases d’essais, et les résultats de la troisième phase sont attendus, a souligné le spécialiste.

«Les données sont très bonnes, ça devrait être un très bon vaccin. La plate-forme qu'il utilise est similaire à la plate-forme employée par d'autres sociétés à la base d’adénovirus, en réalité, deux adénovirus, deux porteurs différents, ce qui le rend plus puissant», a-t-il également dit.

La sécurité du Spoutnik V

Le 3 septembre, l’importante revue scientifique internationale The Lancet a publié les résultats des deux premières phases d’essais cliniques du vaccin russe contre le Covid-19.

Autorisation pour les essais

L'une des principales conclusions que les spécialistes du Centre Gamaleïa ont faite dans leur article concerne la sécurité du Spoutnik V. Selon les résultats des études cliniques des phases 1 et 2, ils n'ont trouvé aucun effet indésirable grave sur aucun des critères évalués. Les autres vaccins candidats ont en revanche un niveau d'effets indésirables graves allant jusqu'à 25%.

Le vaccin Spoutnik V inventé en Russie et enregistré le 11 août est le premier mis au point au monde. Il a été conçu par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI).

Le 25 août, le centre Gamaleïa a été autorisé à effectuer des études post-enregistrements. Plus de 40.000 personnes participeront à cette troisième phase conformément aux normes internationales. Comme le confirme le RFPI et le centre Gamaleïa, les essais seront randomisés et contrôlés par placebo.