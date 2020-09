De l’ail contre l’infarctus? Une nutritionniste nomme les aliments les plus sains pour le cœur

La nutritionniste turque Fatma Baisal Yusuf liste dans une interview au journal Sozcu neuf aliments des plus bénéfiques pour le cœur, l’ail en tête.

Elle conseille donc de manger une gousse par jour de cette la plante qui agit sur les vaisseaux sanguins et réduit le risque de maladies cardiovasculaires.

Par ailleurs, elle souligne que l’huile de poisson et le poisson empêchent la formation de caillots sanguins. Les acides gras oméga-3 qu'ils contiennent ont des propriétés antioxydantes élevées. Elle recommande d’en manger cuit à la vapeur ou grillé.

Les noix et les noisettes riches en acides oméga-3 et en vitamine E ont également d’importantes propriétés antioxydantes, ponctue Mme Baisal Yusuf. Elles sont aussi riches en magnésium et en fibres. Ainsi, la spécialiste conseille de manger six à sept noisettes et deux à trois noix à raison de trois fois par semaine.

Une cuillère à soupe de graines de lin

Les graines de lin font tout autant partie des aliments sains pour le cœur. Elles réduisent le risque de maladies cardiovasculaires. La nutritionniste turque invite à prendre une cuillère à soupe de graines fraîchement moulues par jour.

Les farines d'avoine, de seigle et de grains entiers ont également des effets bénéfiques sur la santé grâce à leur teneur en vitamines B et E, explique la spécialiste.

Le thé vert

En outre, le thé vert empêche le développement de maladies cardiovasculaires grâce aux polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes. Mme Baisal Yusuf recommande de remplacer le thé noir et le café par le thé vert.

Enfin, la nutritionniste met en lumière la consommation d’une décoction de sauge ou de camomille, tout comme les raisins rouges, les tomates et la pastèque qui ont des propriétés antioxydantes.