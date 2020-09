The Lancet fait appel aux créateurs du vaccin russe Spoutnik V, le centre Gamaleïa répond

The Lancet a demandé des éclaircissements aux concepteurs du vaccin russe anti-Covid-19, après que des doutes sur leurs résultats ont été émis. Pour clarifier les choses, un haut responsable du centre Gamaleïa a indiqué que les données avaient passé un examen approfondi à partir des critiques de la revue, répondant ainsi à toutes ses questions.

Les données obtenues au cours des essais cliniques du vaccin Spoutnik V ont subi un examen approfondi des critiques de The Lancet, a déclaré à Sputnik Denis Logounov, directeur adjoint au travail scientifique du Centre Gamaleïa.

«Ces données ont passé un examen approfondi des critiques de la revue, qui, avant publication, ont posé toutes les questions nécessaires concernant le contenu de l'article et les données sur lesquelles il était basé, et ont reçu des réponses complètes», a déclaré M.Logounov.

The Lancet lance un appel

Auparavant, la revue scientifique The Lancet avait invité les auteurs de l'étude sur le vaccin russe Spoutnik V à répondre aux questions de leurs collègues qui doutaient des conclusions des scientifiques russes.

Début septembre, moins d’un mois après l’enregistrement en Russie du vaccin Spoutnik V contre le Covid-19, la revue scientifique The Lancet a publié les résultats des deux premières phases d’essais cliniques. Selon les résultats des études cliniques des phases une et deux, ils n'ont trouvé aucun effet indésirable grave de la vaccination sur aucun des critères évalués.

Peu de temps après, des scientifiques du monde entier ont publié une lettre ouverte sur le site italien Cattivi Scienziati, spécialisé dans la dénonciation des études pseudoscientifiques, dans laquelle ils ont exprimé des doutes concernant le vaccin russe.

Vaccin contre le Covid-19 Spoutnik V

Le centre russe Gamaleïa a été autorisé mardi 25 août à effectuer les études post-enregistrement du vaccin contre le Covid-19, a fait savoir le service de presse du ministère de la Santé.

Le vaccin baptisé Spoutnik V inventé en Russie et enregistré le 11 août est le premier mis au point au monde. Il a été conçu par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI).

Les médecins ont souligné que lors des essais cliniques, tous les volontaires ont produit des concentrations élevées d’anticorps et personne n'a connu de complications graves.