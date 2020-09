Spoutnik V: une meilleure réponse immunitaire chez les vaccinés que chez les guéris, selon les concepteurs

«À en juger par les études précliniques menées d'abord, puis les études cliniques de la première et de la deuxième phases, il permet d'induire une réponse immunitaire dans 100% des cas», a-t-il annoncé.

Spoutnik V, le vaccin russe contre le Covid-19 élaboré par le Centre Gamaleïa, entraîne une réponse immunitaire dans 100% des cas, a déclaré le directeur adjoint au travail scientifique du Centre, Denis Logounov, lors d’un point de presse qui s’est tenu ce jeudi 10 septembre. Selon lui, c’est son schéma de vaccination double, qui se fait en deux étapes espacées de 21 jours, qui assure un tel résultat.

Et de préciser que ce schéma fournit une réponse immunitaire plus importante que celle manifestée par des patients guéris.

Spoutnik V

Le vaccin baptisé Spoutnik V , inventé en Russie et enregistré le 11 août, est le premier à avoir été mis au point au monde. Il a été conçu par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI).

Les médecins ont souligné que lors des essais cliniques, tous les volontaires avaient produit des concentrations élevées d’anticorps et qu’aucun n'avait connu de complications graves.

Dans le cadre des essais post-enregistrement du Spoutnik V, les premiers Moscovites ont commencé le 9 septembre à se faire vacciner contre le coronavirus. Plus de 35.000 demandes de vaccination ont déjà été déposées.