Une nutritionniste démystifie l'un des plus grands mythes sur un régime pour maigrir

Certains produits, qui sont considérés comme mauvais pour la santé pour ceux qui souhaitent perdre du poids, font partie de cette liste à tort, a expliqué l’endocrinologue et nutritionniste Albina Komissarova sur Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Врач - диетолог, Эндокринолог (@doctor_komissarova) 10 Сен 2020 в 12:17 PDT

Elle a précisé que l'idée qu’il est possible de prendre du poids à cause de certains produits était fausse. D’après elle, les gens grossissent parce qu’ils mangent trop.

Pommes de terre

La nutritionniste commence par les pommes de terre qui sont le plus souvent mentionnées parmi les produits «interdits». Ce tubercule est souvent accusé à cause de son fort indice glycémique (IG).

Mais une personne en bonne santé n'a pas besoin de construire son régime alimentaire autour de l’IG. L’indice calorique pour 100 grammes de pommes de terre est égal à 80. En outre, elles ont une grande valeur alimentaire et contiennent du potassium et de la vitamine C.

Les pâtes

Les pâtes sont également considérées comme mauvaises pour ceux qui veulent maigrir, a rappelé Albina Komissarova, tout en précisant que 100 grammes de pattes contenaient environ 350 à 370 calories, mais la portion par personne est de 50 grammes. Et cela diminue significativement les calories à 175 ou 185. Elle a recommandé de choisir des pâtes de farine complète et d'y ajouter de la sauce légère et des légumes qui rendront le plat délicieux et bon pour la santé.

Le beurre

Un autre produit considéré comme mauvais pour les personnes qui essayent de perdre du poids est le beurre. À cause de sa grande valeur calorique, la portion recommandée pour une personne par jour est de 10 grammes, ce qui représente 75 calories.

L'huile de coco souvent consommée «à la cuillère» est, selon la nutritionniste, encore plus calorique, car elle contient entre 850 et 870 calories, et la quantité de graisses saturées y est plus élevée.

«Pourquoi on a peur du beurre spécifiquement, qui sait?», s'interroge la spécialiste.

Le riz blanc

Enfin, le riz blanc est aussi nommé parmi les produits déconseillés. Toutefois, Albina Komissarova précise que 130 grains cuits contiennent 130 calories. Elle propose de varier son régime alimentaire avec du riz, malgré sa faible contenance en fibres, conseillant de les ajouter à un autre produit.