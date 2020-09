Voici deux façons d'augmenter les propriétés des tomates

Un usager chinois de la plateforme Sohu a révélé comment manger les tomates pour profiter au mieux de leurs propriétés nutritives. Celles-ci peuvent être renforcées grâce à la cuisson et à l'huile.

Il signale qu’elles contiennent des vitamines C et E, des antioxydants, qu'elles améliorent l'état de la peau et préviennent le développement de certains cancers.

«De nombreuses personnes préfèrent manger les tomates crues en estimant qu'elles obtiennent ainsi un maximum de vitamine C. En réalité, les légumes frais, surtout les tomates, ne sont pas toujours une source de matières nutritives», a-t-il expliqué.

La vitamine C sacrifiée à la valeur nutritive

Il a noté que les propriétés antioxydantes du lycopène contenu dans les tomates pouvaient être renforcées grâce au traitement thermique et à l'addition d'huile:

«Il va de soi que le traitement thermique détruit la vitamine C, mais cela ne diminue pas la valeur nutritive de la tomate».

Selon lui, il vaut mieux ne pas les éplucher avant de les manger crues car leur peau contient nombre de propriétés nutritives utiles.

Il a également mis en garde contre leur consommation à jeun.

«Si vous voulez avoir plus de vitamine C, les tomates doivent être mangées crues, mais si vous voulez avoir plus de matières nutritives, mangez-les cuisinées», a conclu le Chinois.