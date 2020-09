Des chercheurs mettent en garde contre les effets «dévastateurs» du coronavirus sur le cerveau

Les accidents vasculaires cérébraux et l'encéphalite peuvent être des conséquences du coronavirus, selon une étude réalisée par des chercheurs de l’University College London. Leur collègue de l’Université fédérale de Rio de Janeiro a pour sa part indiqué que plus de 50% des patients gravement malades pourraient avoir des aggravations neurologiques.

Le coronavirus peut entraîner un certain nombre de conséquences graves pour le cerveau, comme l’indique la revue Nature en se référant aux études faites par des chercheurs de l’Université de Liverpool, de l’University College London et de l’Université fédérale de Rio de Janeiro.

Selon les résultats obtenus, le système de vascularisation du cerveau de 62% des patients infectés par le Covid-19 et ayant eu des aggravations neurologiques et psychiatriques a été endommagé. En outre, 31% des personnes ont été victimes de confusion ou encore d'inconscience prolongée.

D’après l’étude des chercheurs de l’University College London, les conséquences neurologiques les plus courantes du coronavirus sont les accidents vasculaires cérébraux ainsi que l'encéphalite, soit l’inflammation des tissus cérébraux. Cette dernière peut se transformer en une forme plus grave, l'encéphalomyélite aiguë disséminée, pendant laquelle a lieu une inflammation du cerveau et de la moelle épinière alors que les cellules nerveuses perdent leur enveloppe, ce qui provoque des symptômes similaires à la sclérose en plaques. Certains de ces patients graves avaient pourtant des symptômes respiratoires faibles et, dans leur cas, la maladie principale était une lésion cérébrale.

Danger pour tout âge

Cependant, des symptômes neurologiques peuvent survenir dans des groupes différents de population, comme le précisent les chercheurs.

«Nous avons vu un groupe de personnes relativement jeunes sans les facteurs de risque habituels qui avaient des accidents vasculaires cérébraux, ainsi que des patients présentant des changements mentaux graves qui ne peuvent pas être expliqués», a déclaré un neurologue de l'Université de Liverpool cité par Nature.

Son collègue de l’Université fédérale de Rio de Janeiro a pour sa part indiqué que plus de 50% des patients gravement malades pourraient avoir des aggravations neurologiques. Pourtant, il est extrêmement difficile de déterminer le degré de propagation des symptômes neurologiques chez les personnes ayant été atteints du coronavirus sous une forme légère ou asymptomatique en raison du manque d'informations, a précisé le scientifique.