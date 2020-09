Ce pays présente un test capable de reconnaître la séquence génomique du coronavirus

L'Inde a développé un nouveau test pour déterminer la présence du coronavirus qui reconnaît sa séquence génomique, selon le ministère de la Science et de la Technologie du pays.

«Le test Tata CRISPR, conçu par l'Institut de génomique et de biologie intégrative, a aujourd'hui [le 19 septembre, ndlr] reçu l'approbation des autorités réglementaires du contrôleur général des médicaments indiens pour le lancement commercial», a déclaré le ministère dans un communiqué de presse.

Il s’agit du premier test de diagnostic au monde où est utilisée une enzyme spécialement adaptée Cas9 pour la détection du virus causant le Covid-19. Le test utilise la dernière technologie de modification du génome pour diagnostiquer les maladies CRISPR. La sensibilité du nouveau test est de 96% et la précision est de 98%, indique le communiqué.

Covid-19 en Inde

L'Inde se trouve à la deuxième place au niveau mondial en ce qui concerne le nombre de cas de coronavirus. Selon les dernières données du ministère de la Santé, plus de 5,4 millions de personnes infectées par le virus ont été enregistrées dans le pays et plus de 86.000 sont décédées des suites du Covid-19.

Pandémie de Covid-19

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu le 11 mars le caractère pandémique du Covid-19. Selon les dernières données de l'OMS, plus de 30 millions de cas ont été détectés dans le monde et plus de 948.000 personnes sont décédées.