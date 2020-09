Les USA frappés par une souche du coronavirus encore plus contagieuse

L'analyse de la structure du coronavirus pendant deux vagues d'infection à Houston a permis à des chercheurs de découvrir une souche de coronavirus plus contagieuse qui mute pour éviter une réponse immunitaire de l'organisme, selon Reuters. La mutation ne la rend cependant pas plus mortelle.

Les chercheurs ont examiné plus de 5.000 génomes de virus récupérés lors de la première phase de la pandémie à Houston, ville multiethnique de sept millions d'habitants, et d'une vague d'infection en cours plus récente.

L'étude a révélé que presque toutes les souches de la deuxième vague avaient une mutation connue sous le nom de D614G qui augmentait le nombre de «pointes» sur la couronne du virus. Ces «pointes» lui permettent de se lier aux cellules et de les infecter, augmentant ainsi la capacité du virus muté à infecter les cellules.

Les chercheurs ont déclaré que les patients touchés par cette version de la souche avaient beaucoup plus de cellules infectées.

Pas plus mortel

Néanmoins, ils ont trouvé peu d’éléments prouvant que les mutations du virus l'ont rendu plus mortel, notant que la gravité du Covid-19 dépendait dans une plus grande mesure des conditions médicales et de la génétique des patients.

Des études antérieures ont montré que le coronavirus était en train de muter et d'évoluer à mesure qu'il s'adaptait à l'organisme humain.