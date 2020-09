Ces changements au niveau des ongles peuvent annoncer un cancer, selon un oncologue

Fissures, craquelures, hématomes et absence de progrès dans le traitement d’une mycose au niveau des ongles. Autant de signes qui doivent inciter à consulter un médecin, indique un oncologue russe. De plus, il déconseille le vernis semi-permanent qui s’applique par rayons UV.

L’état des ongles peut révéler un cancer, affirme le chirurgien oncologue Mikhaïl Miasniankine sur le plateau de la chaîne 5 de la télévision russe.

Ces tumeurs malignes sont sous-unguéales, précise-t-il. Elles se caractérisent par des fissures de toutes dimensions, de couleur marron ou noir.

Le médecin conseille également de suivre l’apparition de craquelures et d’hématomes sur les ongles. En effet, ces symptômes peuvent annoncer un cancer , assure-t-il. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de consulter un médecin le plus tôt possible et de prendre en considération toutes les métamorphoses des phalangettes, pour peu qu’elles soient visibles.

En cas de traitement long et inefficace de mycoses ou d’infections qui touchent des ongles, il faut aussi consulter un médecin au plus vite.

Nocivité des manucures Shellac

L’oncologue pointe la popularité des vernis Shellac qui s’appliquent sur les ongles à l’aide de rayons ultraviolets (UV). Son utilisation peut impacter les néoplasmes déjà existants et entraîner un cancer. Compte tenu de ces risques, le médecin propose de remplacer ce type de vernis par ceux qui s’appliquent sans UV.

Tous les symptômes cités sont associés au mélanome, souligne-t-il. Il y a également le risque de sarcomes de tissus mous et de carcinomes épidermoïdes. Cependant, les modifications des ongles n’indiquent pas toujours des tumeurs oncologiques, beaucoup étant bénignes, insiste M.Miasniankine.