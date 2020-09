Le concepteur d’un vaccin russe évoque la possibilité d’être immunisé à vie contre le coronavirus

Certaines particularités de l’immunité peuvent permettre à une personne atteinte d’une forme grave du coronavirus de développer une immunité à vie contre cette infection, assure le directeur du Vektor, centre national de recherche en virologie et biotechnologie, qui conçoit le deuxième vaccin russe.

«En cas de présence de certaines particularités de l’immunité et en cas de forme grave de la maladie [du Covid-19, ndlr], une immunité à vie peut se former», affirme auprès de la chaîne Rossiya 1 Rinat Maksioutov, directeur général du centre.

Selon lui, la meilleure façon d’être vacciné est de surmonter la maladie.

S’il s’agit d’une forme légère ou asymptomatique de la maladie, la personne concernée peut être vaccinée contre le Covid-19 à titre de prévention, souligne-t-il.

Deuxième vaccin

Le Centre Vektor achève la deuxième étape des essais cliniques du vaccin baptisé EpiVacCorona sur les volontaires et envisage de l’enregistrer mi-octobre au plus tard. Il prévoit ensuite de lancer la troisième étape des essais sur des volontaires, dont des personnes âgées de plus de 60 ans et de personnes qui souffrent de maladies chroniques.

Actuellement, deux groupes formant un total 86 volontaires participent aux essais. Les 43 premiers participants ont été vaccinés. Les autres ont reçu un placebo.

Baptisé Spoutnik V, le premier vaccin contre le Covid-19 mis au point au monde a été enregistré le 11 août. Le médicament a été conçu par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou en partenariat avec le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI). Aucun effet indésirable n’a été découvert lors des essais cliniques et la totalité des volontaires ont développé une réponse immunitaire et humorale stable au niveau des cellules.