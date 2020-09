L’OMS évoque ces maladies qui s’aggravent après le Covid-19

Le Covid-19 peut entraîner l’aggravation de certaines pathologies comme des maladies cardiovasculaires et le diabète, indique la représentante de l’OMS Melita Vujnovic qui se réfère à des études en cours. Rappelant l’importance des gestes barrières, elle espère au nom de l’organisation que la pandémie prendra fin un jour.

Atteintes par le nouveau coronavirus, certaines personnes développent des complications comme une aggravation des maladies cardiovasculaires et du diabète, avance la représentante de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) Melita Vujnovic.

«L’infection au coronavirus impacte les vaisseaux sanguins. Des études en cours révèlent la croissance de complications cardiovasculaires et diabétiques après la guérison», souligne-t-elle à l’occasion de la campagne russe «Une semaine de santé» qui se tient du 21 au 27 septembre.

La fin de la pandémie attendue

Enfin, Mme Vujnovic compte sur une fin prochaine de la situation sanitaire d’urgence liée à la propagation du virus:

«Nous espérons pouvoir constater un jour que la situation d’urgence sanitaire provoquée par le Sars-CoV-2 sera terminée», conclut-elle.

«Vous n’avez pas besoin de masque en cas de distanciation sociale. Si vous êtes quelque part où il est impossible de respecter la distanciation sociale, alors le masque est très important. De plus, il importe de bien nettoyer les surfaces».

D’autres complications

Mme Vujnovic a également rappelé la nécessité de respecter les gestes barrières:

Auparavant, des scientifiques de l’University College de Londres avaient découvert que le Covid-19 pouvait entraîner des complications neurologiques graves.

Atteints du coronavirus, certains patients ont connu un dysfonctionnement cérébral temporaire, des accidents vasculaires cérébraux, des lésions nerveuses ou d'autres atteintes cérébrales graves.

Selon un autre rapport, plusieurs personnes souffraient d’hallucinations paranoïaques ou de visions cauchemardesques lors de leur hospitalisation en raison d’appauvrissement de l’organisme en oxygène. Enfin, des caillots sanguins peuvent se former et déclencher des troubles et des délires.