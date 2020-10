Ces aliments peuvent être dangereux une fois pris avec des antibiotiques

Parmi les aliments qui ne font pas bon ménage avec les antibiotiques, il faut surtout éviter: les produits trop gras, frits, marinés, salés, fumés, saucisses, mayonnaises et autres sauces, a expliqué sur Instagram une endocrinologue russe, soulignant que le plus important lors d’un traitement avec des antibiotiques était de boire beaucoup d'eau.

L'endocrinologue russe Zoukhra Pavlova a expliqué sur Instagram quels produits il faut surtout éviter pendant une période de prise d'antibiotiques.

«Il est préférable d'exclure de l’alimentation ce qui est difficile à digérer pour ne pas charger le foie: les produits trop gras, frits, marinés, salés, fumés, saucisses, mayonnaises et autres sauces, jus de fruits et de baies», a-t-elle écrit.

La médecin a également recommandé d’exclure les fruits sucrés, comme les bananes, pendant un traitement qui inclut des antibiotiques.

Zoukhra Pavlova a souligné qu'il était possible de diversifier sa ration avec des produits laitiers, comme des yaourts sans baies, ni supplément, ou du kéfir, une boisson fermentée à base de lait.

Quels produits faut-il préférer?

En outre, elle a recommandé de mettre l'accent sur une nourriture contenant de la méthionine. Selon la médecin, cet acide α-aminé se trouve dans le caviar rouge, les calamars, les poissons, notamment dans le colin d'Alaska, le maquereau, le sandre doré européen, les œufs, le fromage, les lentilles et certains types de noix. La méthionine peut aussi être obtenue de la viande d’agneau, bœuf et poulet.

L'endocrinologue a également souligné l'importance de consommer des produits contenant des fibres végétales.

La règle la plus importante

La médecin a également évoqué la règle principale et la plus simple à suivre lors de la prise d'antibiotiques: boire beaucoup d'eau. Selon elle, il est recommandé de boire au moins un litre et demi par jour pour un adulte.