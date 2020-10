Le sens des 10 cauchemars les plus courants expliqué par des spécialistes des rêves

Se réveiller brusquement à cause d’un cauchemar, ça arrive à la plupart des personnes durant la nuit. Le psychologue Lee Chambers et le spécialiste de la peur et de l'apaisement Lauren Rosenberg, en collaboration avec MattressNextDay, ont abordé les 10 mauvais rêves les plus courants dans les moteurs de recherche au cours des 12 derniers mois, relate le Daily Mail.

1. Perte des dents

Les cauchemars sur la perte des dents sont les plus courants chez les Britanniques et ont augmenté de 50% au cours de la dernière année, d’après leur étude. Selon Lee, il s’agit d’un signe de stress psychologique.

«Si vous êtes en deuil, soumis à un stress intense, très inquiet des changements majeurs dans votre vie ou si vous négligez votre santé, ce rêve peut être extrêmement courant», explique-t-il. «Bien que ça puisse faire peur, c'est probablement un signal pour prendre soin de votre santé et de votre bien-être en général.»

2. Se faire tirer dessus

D’après l'étude, il y a eu une augmentation de 84% par rapport à l'année dernière du nombre de Britanniques désireux de savoir «ce que signifie se faire tirer dessus dans un rêve. Chaque mois, 390 Britanniques en moyenne cherchent une explication aux cauchemars impliquant des tirs.

«Si on se fait tirer dessus à la maison, cela peut suggérer qu’on ne se sent pas en sécurité dans son environnement. Se faire tirer dans le dos peut être un signe de trahison, et être abattu par quelqu'un que nous connaissons peut suggérer des problèmes sous-jacents entre vous», explique Lee.

3. Voir des fantômes

Les rêves mettant en vedette des fantômes sont ceux qui ont le plus augmenté dans six des 20 villes étudiées.

«Les fantômes sont souvent considérés comme des créatures effrayantes et obsédantes. Cela peut souvent signifier que vous êtes sur le point de commencer quelque chose de grand dans votre vie et que vous en ressentez la pression. Ça peut également indiquer que vous avez peur de mourir ou que vous vous sentez coupable de la façon dont vous avez traité quelqu'un.»

«Si vous reconnaissez le fantôme, il se peut que vous ayez des sentiments envers cet individu, et s'ils sont décédés dans la vraie vie, cela peut signifier que vous êtes toujours en deuil ou que vous avez des sentiments que vous avez supprimés lorsqu'ils sont décédés.»

4. Pourchassé

Si vous êtes pourchassé dans un rêve, cela peut signaler une certaine frustration ou un défi. La clé pour comprendre la signification de ce type de cauchemar est de se concentrer sur qui ou ce qui vous poursuit, selon les experts.

Certains spécialistes pensent qu'être poursuivi par un animal souligne une impulsion instinctive que vous avez du mal à contenir éveillé, tandis qu'un monstre qui vous poursuit reflète une compétence ou un défi que vous avez du mal à maîtriser. «C'est souvent un signal qu’on choisit de fuir plutôt que de combattre, et le voir peut aider à le comprendre», expose Lee.

5. Incendie

Un incendie dans un rêve peut symboliser de nombreux sentiments dont la passion, la lumière, la destruction et la colère, selon les experts. Si l’incendie ne vous fait pas paniquer, il peut révéler votre propre férocité et vos changements d’opinions. En revanche, si vous êtes brûlé par le feu, cela signifie que vous êtes en colère et que vous avez un tempérament rageur qui doit être libéré.

Enfin, il peut s’agir d’un avertissement contre une activité dangereuse que vous envisagiez.

6. Noyade

Rêver de noyade suggère une situation dont vous perdez le contrôle. Être sous l'eau symbolise que vos pensées sont submergées, peut-être par le travail, les relations ou le stress, et vous pensez que vous ne pouvez pas gérer le problème, explique l’expert.

Chaque mois, environ 1.900 personnes recherchent la signification de ce cauchemar en ligne, soit une augmentation de 26% par rapport à l’année dernière.

7. Être nu en public

«Rêver d'être nu en public peut être désagréable et signifie souvent que vous n'êtes pas prêt pour quelque chose qui s'est passé dans la vie, et le manque de préparation fait que vous vous sentez littéralement exposé», avance Lee.

«Cela peut aussi montrer qu’on est trop inquiet de ce que les gens pensent de nous. Mais la façon dont vous réagissez est vraiment essentielle. Êtes-vous gêné ou honteux? Ou vous sentez-vous libre, enfreignant les règles et prêts à vous exprimer? Cela peut également indiquer que vous cachez quelque chose ou que vous manquez de confiance pour atteindre vos ambitions, donnant le sentiment d'être exposé.»

8. Se perdre

C’est souvent le signe d’une confusion dans la vie et des questions que vous vous posez, disent les spécialistes. «Mais cela peut aussi symboliser le fait qu’on est en introspection, essayant de trouver des parties de nous-mêmes dont on ne connaît pas l’existence», ajoute Lee.

«Ce sentiment d'être en décalage par rapport à votre travail ou dans votre vie peut déclencher ces rêves. Encore une fois, pensez à l'environnement dans lequel vous vous êtes perdu et vous trouverez peut-être des liens avec ce que vous cherchiez en vous.»

9. Rêver de la mort

Ces cauchemars montrent que vous entrez ou sortez d'une période incertaine dans votre vie, ponctuent les experts: «Bien qu’ils puissent être effrayants, ils constituent également une opportunité d’évolution et de jeter un œil à ce qui se passe dans votre vie.»

Cela suggère souvent la fin d'une période dans votre vie, comme des relations ou le travail.

10. Chute

Un autre cauchemar courant est la chute qui peut sous-entendre une perdition dans certains domaines de votre vie éveillée, selon Lee.

«Cela est normalement considéré comme le signe qu’on s'accroche trop à une situation dans la vie ou d'une impression de perdre le contrôle de quelque chose que vous appréciez. Bien que ce soient deux des scénarios les plus cités qui mènent à des rêves de chute, en plus de se sentir submergé par la vie, il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de guide unique pour la signification des rêves.»