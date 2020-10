Cette «erreur flagrante» faite pendant la cuisson des pommes de terre

Généralement les gens versent de l'eau froide sur les pommes de terre. Par conséquent, durant la cuisson, elles perdent la majorité de leurs nutriments. Il existe une solution: les plonger dans de l'eau bouillante et ne pas les saler jusqu’à ce qu’elles deviennent molles, conseille le site polonais Wirtualna Polska.

Cuire de 15 à 20 minutes

Selon le portail, les jeunes pommes de terre, soigneusement lavées ou pelées, doivent être cuites de 15 à 20 minutes. Quant aux plus anciennes il est conseillé de les cuire sans en ôter la peau puisque tout ce qui a le plus de saveur se trouve dessous.

Pour rendre ce légume plus savoureux, le site recommande d’ajouter à l’eau bouillante du lait en proportion de 250 millilitres par litre, du beurre et des oignons.

Excellente source de vitamine C

Comme le souligne la publication, les pommes de terre constituent une excellente source de vitamine C en plus de magnésium, de calcium, de fer, de manganèse, d'iode, de sodium et de soufre.

Comment cuire un œuf

L’auteure d’une publication parue en septembre dernier sur le portail chinois Sohu a quant à elle expliqué comment cuire un œuf pour en préserver le goût l’écaler facilement. «Moi aussi je cuisais les œufs juste en les posant dans un bol. Mais un jour j’ai vu comment une employée d’un café spécialisé dans le petit-déjeuner écalait facilement des œufs. D’ailleurs, ils étaient délicieux et très savoureux. Je lui ai donc demandé comment les cuire correctement et elle m’a expliqué qu’il ne fallait pas les mettre immédiatement sur le feu mais les laisser dans de l’eau froide pendant une dizaine de minutes [avant la cuisson, ndlr]», a-t-elle expliqué.

En outre, une fois la cuisson finie, il faut de nouveau mettre les œufs dans de l’eau froide pour en ôter plus aisément la coquille.