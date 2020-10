Trois aliments du quotidien contribuent à la perte de poids sans régime sévère

L’un des contributeurs au portail chinois Sohu a dressé une liste des trois aliments qui contribuent à réduire sa masse corporelle sans s’imposer de régime strict.

Les concombres

Selon lui, la ration alimentaire doit obligatoirement inclure des concombres. Ils contiennent de grandes quantités d'eau et de fibres. De ce fait, en mangeant un concombre, on ne sent plus la faim. En outre, ils accélèrent la combustion des graisses et leur valeur calorique est faible. Les concombres sont riches en cétoacides qui sont capable d’influencer la perte de poids.

De plus, il souligne qu’il est aussi conseillé de rajouter du yaourt et de les manger ensemble. Le yaourt pour sa part peut accélérer le péristaltisme du système gastro-intestinal, ce qui est bienfaisant pour la perte de poids.

Les brocolis

Il faut aussi manger des brocolis, dont la valeur alimentaire est très élevée. Le légume accélère le métabolisme et la circulation sanguine, indique l’internaute. Les brocolis contiennent également de nombreuses fibres alimentaires. Ainsi, ce légume aide aussi à brûler les graisses.

Les flocons d'avoine

Un autre aliment pratique pour perdre du poids: les flocons d'avoine car ils sont riches en fibres, selon l’auteur du site chinois. Leur consommation réduit l'appétit. On peut ajouter du yaourt à l'avoine. La consommation d'avoine lors d’un objectif de perte de poids peut couper la sensation de faim, réduisant ainsi l’absoprtion d'autres calories par l'organisme. Combiné avec du yaourt sans matière grasse, les flocons d’avoine contribuent largement à la perte de poids. Les fibres alimentaires qui y sont contenues peuvent accélérer la fonction motrice de l’intestin. Enfin, l'avoine purifie l'intestin et le corps maigrit naturellement.