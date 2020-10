Ce qu’il faut faire et ne pas faire pour éviter de contracter le Covid-19

Bien que de nombreux experts estiment qu’il n’y a pas lieu de parler d’une nouvelle vague d’épidémie, le Covid-19 semble revenir en force. Pour éviter de contracter la maladie, un médecin russe conseille de passer plus de temps en plein air.

Le médecin et présentateur de télévision Evgueni Komarovski a cité la meilleure façon pour lui de prévenir le Covid-19.

Il a affirmé sur sa chaîne YouTube que les entraînements de football étaient à cet égard les plus efficaces. Dans ce contexte, il a rappelé que la gravité de la maladie dépendait non seulement de l'âge, mais également de la quantité de virus qui pénètrent dans le corps. Or, à l'air libre, il est impossible de contracter une forte dose de virus, alors qu’à l'intérieur, au contraire, la probabilité d'être infecté reste assez élevée.

Cela étant, il a souligné qu’il était impératif de se rencontrer dans des espaces ouverts.

La pandémie

La France a enregistré le 10 octobre un triste record avec 26.896 nouvelles contaminations en 24 heures. Ce nombre a baissé ce dimanche mais reste toujours très élevé, avec 16.101 nouveaux cas, a fait savoir Santé publique France.

Depuis le début de l’épidémie, en mars dernier, le bilan se monte à 734.974 cas confirmés alors que le nombre total de morts atteint désormais 32.730.