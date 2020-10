Se débarrasser du coronavirus en 10 minutes

Alors que les experts du monde entier parlent de plus en plus souvent d’une deuxième vague de Covid-19 dans le monde, un médecin russe dévoile le moyen de tuer le virus rapidement au moyen de températures élevées.

Le docteur en biologie Alexandre Chestopalov, chef du laboratoire de modélisation expérimentale et de pathogenèse des maladies infectieuses du Centre d’étude de médecine fondamentale et translationnelle, a déclaré, dans une interview au journal russe Komsomolskaïa Pravda, que le coronavirus responsable du Covid-19 ne pouvait résister à des températures élevées.

«Selon les scientifiques, dans l'environnement externe, les coronavirus deviennent inactifs sur les surfaces en 16 heures à une température de +33 degrés et en 10 minutes à +56 degrés. Autrement dit, plus il fait chaud, plus vite il est possible de s’en débarrasser», a-t-il indiqué.

Il a fait remarquer que les températures ambiantes habituelles, par exemple, dans les bureaux, étaient loin de ces chiffres. Dans ce contexte, surgit la question de l’opportunité d’un traitement antiseptique des locaux et des meubles.

«De cette façon, vous vous débarrasserez au moins des autres bactéries qui s'y accumulent. Mais il reste à savoir si cela aidera à se protéger contre le coronavirus», a-t-il souligné.

L’usage d’un antiseptique conseillé

Les chercheurs australiens ont révélé dans une nouvelle étude que le Covid-19 pouvait rester à la surface des billets de banque, des poignées en métal et des smartphones pendant 28 jours. Ils ont noté que les écrans des smartphones, les billets et les objets lisses en acier inoxydable constituaient un risque particulier.

Toutefois, plus tard, un expert russe a déclaré à Sputnik que les résultats de cette expérience étaient dus aux conditions de l’étude et que le SARS-CoV-2 ne pouvait survivre sur les surfaces que durant une période bien plus courte. Toutefois, il s’est joint aux chercheurs australiens dans leur conseil de nettoyer les smartphones avec un antiseptique.