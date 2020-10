Manger ce fruit chaque jour permet scientifiquement d’augmenter sa joie de vivre

Une carence en vitamine C peut être palliée en mangeant deux kiwis par jour pendant deux semaines, avancent des chercheurs de l'université d'Otago. De plus, sa consommation est bénéfique à l’organisme et au cerveau.

Manger des kiwis contribue à pallier un manque en vitamine C, assurent des chercheurs de l’université d’Otago, en Nouvelle-Zélande, dont l’étude a été publiée dans la revue Nutrients.

Selon leur recherche, il est possible d’ améliorer le sentiment de vitalité en mangeant deux kiwis par jour pendant deux semaines. Les résultats de l’étude indiquent que les effets sont plus marqués au sein de la population prenant principalement de la vitamine C sous forme de comprimé, soulignant ainsi les avantages de la consommation de cette vitamine par le biais de fruits entiers.

Pour arriver à ces conclusions, les scientifiques ont réalisé une intervention contrôlée par placebo pour voir si l’augmentation du taux de vitamine C en mangeant des fruits entiers ou des comprimés pouvait améliorer le sentiment de vitalité ou de joie de vivre.

L’étude a été menée sur 167 participants de 18 à 35 ans qui présentaient un faible niveau en vitamine C. Ils ont été divisés en trois groupes. Le premier consommait des kiwis, le deuxième des comprimés de vitamine C (250 mg) et le troisième des comprimés de placebo. Pendant l’étude qui a duré un mois, tous les quinze jours, les chercheurs ont mesuré le taux de vitamine C des participants qui ont également répondu à des questionnaires sur l’humeur, la fatigue et le bien-être.

Les chercheurs ont ainsi constaté que les différents taux de vitamine C dans le groupe de ceux qui ont mangé des kiwis et celui des comprimés sont revenus à la normale en deux semaines.

De plus, d’autres bienfaits pour la vitalité ont été constatés au sein du groupe ayant consommé des fruits.

«Les fruits entiers présentaient un éventail de bienfaits plus large. Ils réduisaient la fatigue, amélioraient l'humeur et le bien-être d'un plus grand nombre de personnes que ce que nous avons vu dans le groupe des suppléments. Fait intéressant, les bienfaits de la consommation de kiwis sont apparus en seulement deux semaines», indique l'auteur principal de l’étude, le professeur Tamlin Conner.

Des bienfaits pour l’organisme

En outre, l’étude a révélé qu'en augmentant le niveau de vitamine C par des aliments entiers comme le kiwi, les personnes pouvaient obtenir d'autres éléments actifs qui bénéficiaient plus largement à l’organisme et au cerveau.

«Par exemple, le kiwi contient de nombreuses vitamines et minéraux supplémentaires qui favorisent la santé et sont également riches en fibres alimentaires, ce qui est bénéfique pour l'intestin. Il existe des liens importants entre cet organe et la régulation de l'humeur. Cela pourrait expliquer pourquoi le kiwi a été davantage bénéfique pour l'humeur que les comprimés de vitamine C», conclut M.Conner.