Atteint du Covid-19, il développe une complication rare

D’après les médecins d’un hôpital de Singapour, la gangrène des membres inférieurs pourrait être l'une des complications graves entraînées par le coronavirus, rapporte The Straits Times.

Les médecins de l'hôpital Tan Tock Seng, à Singapour, ont décrit une complication jusqu’ici peu connue du Covid-19: la gangrène des membres inférieurs, relate The Straits Times.

Selon le journal, un homme de 39 ans hospitalisé en mai 2020 a développé un caillot de sang dans son aorte thoraco-abdominale. Il se plaignait d'une douleur intense au pied droit où la gangrène commençait à se manifester. L'homme a été rapidement opéré, avec succès. Trois mois plus tard, sa gangrène a disparu et le patient commençait à remarcher normalement.

«Il est très rare qu'un caillot de sang se développe dans l'aorte qui est un vaisseau sanguin à circulation rapide», explique le professeur adjoint Glenn Tan, chef de la chirurgie générale et consultant principal à l'hôpital Tan Tock Seng (TTSH).

Des études ont montré qu'il existe un risque élevé que les patients souffrant de formes sévères du Covid-19 développent du sang collant et des caillots sanguins qui peuvent entraîner des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et d'autres complications mortelles, selon les médecins singapouriens.

Le chirurgien Glenn Tan a néanmoins ajouté qu’il est rare de voir des jeunes malades du coronavirus développer des caillots de sang.

«La gangrène des pieds est très inhabituelle chez les jeunes qui ne souffrent pas de maladies comme le diabète», poursuit-il.

Cela ne représente qu'une des nombreuses façons dont le Covid-19, initialement considéré comme une maladie respiratoire apparemment simple, peut nuire à l'organisme.

L’épidémie de coronavirus

Les premiers cas de coronavirus SARS-CoV-2 ont été signalés à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. Selon les données de l’OMS, la pandémie a touché à ce jour plus de 38 millions de personnes et fait plus d'un million de morts.