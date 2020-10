Le coronavirus pourrait entraîner une perte auditive à long terme

Une perte d'audition inattendue est parfois observée dans les complications après une infection virale mais, dans le cas du coronavirus, elle n'a pas encore été décrite dans la pratique médicale avant le cas d’un Britannique de 45 ans, selon la revue BMJ Case Reports. Ce dernier a vaincu le coronavirus et a perdu l’audition après, ce qui, selon les médecins, était la première fois dans la pratique.

Le patient souffrant d'asthme a été transporté dans un hôpital de Londres avec des symptômes du Covid-19 et a été placé en réanimation, car il éprouvait des difficultés à respirer. Les analyses ont confirmé le diagnostic. Il lui a été prescrit quelques médicaments, il a aussi subi une transfusion sanguine. Après un peu plus qu’un mois, l’homme a vaincu la maladie et a quitté l’hôpital.

La perte d’audition

Cependant, une semaine après son retour à la maison, le patient a commencé à sentir que quelque chose sonnait dans ses oreilles et a soudainement perdu l’audition de l'oreille gauche.

L'examen a montré que la perte d'audition était probablement due à une blessure soit d’un nerf, soit de l’oreille moyenne, ou deux de ces causes en même temps, mais pas à cause d’une inflammation ou d’un blocage du conduit auditif.

Les médecins ont défini le Covid-19 comme la seule raison possible des maux de ce Britannique. Après la prise de pilules stéroïdes et d’injections, son audition est en partie revenue, mais il n'a jamais totalement récupéré.

Les experts estiment que le virus a pu pénétrer dans certains types de cellules pulmonaires grâce aux récepteurs de surface et les infecter. Les mêmes récepteurs se trouvent à la surface des cellules qui recouvrent l'oreille moyenne.