Un médicament efficace contre le Covid-19 testé sur des hamsters à Hong Kong

Un médicament servant à traiter les ulcères de l'estomac et les infections bactériennes pourrait être utilisé contre le Covid-19, relate MedicalXpress.

Testé sur des hamsters syriens, le citrate de ranitidine-bismuth (RBC) s’est avéré être «un puissant agent anti-SRAS-CoV-2», avancent les chercheurs.

La charge virale divisée par 10

«Le RBC est capable de réduire de 10 fois la charge virale dans le poumon du hamster infecté», a déclaré aux journalistes Runming Wang, chercheur à l'université de Hong Kong, lors de la présentation de l'étude.

«Nos résultats démontrent que le RBC est un agent antiviral potentiel contre le Covid-19.»

Les scientifiques soulignent que le médicament possède une faible cytotoxicité et une haute sélectivité ce qui témoigne qu'il recèle peu de risques, contrairement au remdesivir, cher et à la dexaméthasone présentant des effets immunosuppresseurs risqués pour tous les patients, sauf les plus malades.